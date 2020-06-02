محافظ الشرقية: الفترة الراهنة "حرب" تستدعي تضافر جهود المواطنين

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إن الفترة الحالية مرحلة حرب تستدعي مساهمة وتضافر جهود المواطنين؛ للحد من انتشار فيروس كورونا ورفع الروح المعنوية للأطباء والأطقم الطبية في تلك الظروف الصعبة.

وأضاف غراب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا الصباح"، الذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن منظمات المجتمع المدني لا تدخر جهدا في الوقوف بجانب الأطباء لرفع روحهم المعنوية، ما تجسد، أمس، في حفل غنائي بمستشفى العزل في الشرقية؛ لرفع الروح المعنوية للأطقم الطبية هناك، موضحا أنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيجرى تنظيم مؤتمرات يحضرها رجال دين وغيرهم من رجال المجتمع المدني لدعم الأطباء: "هنستمر في تقديم الدعم بكل صورة لغاية ما الغمة دي تروح".

وأكد أن المحافظة تتابع عن كثب مدى التزام المواطنين بقرارت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الخاصة بارتداء الكمامات واتخاذ التدابير الوقائية بين المواطنين في المحافظة، مشيرا إلى أنه يجرى توقيع غرامات مباشرة على سائقي الميكروباصات الذين لا يلتزمون بارتداء الكمامات في أثناء توصيل المواطنين.

وتابع: "عملنا مبادرة سميناها أسبوع الحسم وكلفنا مجموعة من الشباب على مستوى الشرقية وأعداد كثيرة منهم بتساهم معانا لتطبيق المبادرة عبر المرور على المحال والأسواق وتوعيه المواطنين بالابتعاد عن الزحام وضرورة لبس الكمامة، وفي المبادرة جرى توزيع عدد كبير من الكمامات بالمجان".