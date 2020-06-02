القابضة للمياه بعد إطلاق تطبيق "قراءتي": ندرس سداد الفواتير إلكترونيا

قال إبراهيم حسن، مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إنَّ "القابضة للمياه" أطلقت تطبيق "قراءتي" لتسجيل قراءة عدادات المياه الخاصة للمواطنين عبر الهاتف، كأحد الإجراءات الاحترازية التي انتهجتها الشركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "هذا الصباح" والذي تقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، والمذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أنَّ التطبيق يعد قناة جديدة للتواصل بين العميل والشركة تتيح له إدخال القراءة الخاصة به حتى يطمئن العميل للقراءة التي ستصدّر في فاتورته مع منع وجود تراكمات سابقة في قراءة العداد: "المهم أن العميل يتابع بنفسه العداد والاستهلاك".

وأوضح مدير عام المتابعة التجارية بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أنَّ تلك الخطوة ستليها تسديد المواطن لفاتورته من خلال تطبيقات الشركة القابضة دون وصول إيصال العداد له.