جهاز مدينة الشروق: إزالة فورية لدور مخالف ووقف التعامل على قطعة الأرض

صرح المهندس عبدالرؤوف الغيطي رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم تنفيذ إزالة فورية لأعمال بناء دور "سطح" بالمخالفة للتراخيص بإحدى قطع الأراضي السكنية في المجاورة الثالثة - المنطقة الثانية عمارات، بغرض التحويله إلى دور سكني بالمخالفة، مشيراً إلى أنه تم إزالة دور السطح على نفقة المخالف، وتحرير محضر المخالفة اللازم، وإيقاف التعامل على قطعة الأرض.

وأوضح "الغيطي"، أنه بعد اتخاذ الإجراءات القانونية تمكنت لجنة الإزالات المشكلة بعضوية كل من مسؤولي الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بمدينة الشروق، من الإزالة الفورية لأعمال البناء المخالفة بالقطعة، وذلك استكمالاً لحملات الإزالة الفورية بغرض التصدي للبناء المخالف من مستغلي تعامل الدولة مع تداعيات انتشار فيروس كورونا.

كما طالب رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أصحاب قطع الأراضي بعدم تنفيذ أي أعمال مخالفة لتراخيص البناء الصادرة بعد صدور القانون رقم 17 لـ2019، حيث لن يتم تقنينها، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للإزالة الفورية، والتحويل للنيابة العسكرية، بهدف الحفاظ على النسق الحضاري لمدينة الشروق.