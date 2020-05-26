بدء استقبال حالات الإصابة بكورونا بمستشفى الشروق في قويسنا

عقد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، اجتماعاً تنسيقياً مع مجموعة العربي بشأن بدء استقبال الحالات المصابة بفيروس كورونا والوقوف على آخر التجهيزات، بحضور الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ والدكتور نصيف حفناوي وكيل وزارة الصحة والدكتور سعيد محمد البربري مدير مستشفى العربي بأبو رقبة ووكيل مديرية الصحة.

وتناول اللقاء مناقشة سبل التنسيق الكامل بين مديرية الصحة ومجموعة العربي لتوفير المستلزمات الطبية والأطقم الطبية والمسحات اللازمة لبدء دعم منظومة الصحة في مواجهة أزمة كورونا، حيث أكد محافظ المنوفية على بدء استقبال حالات الإصابة بكورونا من العاملين بمجموعة توشيبا العربي وأسرهم من الدرجة الأولى، اليوم، بمستشفى الشروق التابعة لمجموعة العربي بسعة 40 سريرا لتقديم الخدمة الطبية لمصابي كورونا بدءا من إجراءات الفحوصات الطبية وتشخيص الحالة وحتى العزل.

كما أشار المحافظ، إلى أنه سيتم البدء يوم الخميس المقبل في إستقبال حالات الإصابة المتوسطة بمركز ومدينة أشمون بمؤسسة العربى لتنمية المجتمع بأبو رقبة وستكون الأولوية الأولى لأهالي قرية أبو رقبة بإجمالي 60 سريرا، كما سيتم استقبال حالات الاشتباه من العاملين بمجموعة العربى بمدرسة العربي للتعليم الفني بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

ومن جانبه، أكد وكيل وزارة الصحة على التنسيق الكامل مع مجموعة العربي بشأن توفير مشرف من مديرية الصحة وكذا المستلزمات الطبية والمسحات اللازمة. هذا وأكد مدير مستشفى العربي على ضرورة تكاتف كافة الجهود المجتمعية والوقوف صفاً واحداً بجانب أجهزة الدولة لعبور هذه المرحلة الراهنة.

وفي نهاية الاجتماع، أجرى محافظ المنوفية اتصالاً هاتفياً بالدكتور عبدالباري العجيزي مدير الطب العلاجي بمديرية الصحة للاطمئنان على صحته، وذلك فور إصابته أمس بفيرس كورونا وحالته الصحية مستقرة.