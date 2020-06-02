المصل واللقاح: نقص ملحوظ بأدوية المناعة والخافضة للحرارة بالصيدليات

قال الدكتور أمجد حداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، إن هناك نقصا ملحوظا في بعض العقاقير الخاصة برفع الجهاز المناعي بالصيدليات بسبب شراء المواطنين لها، فيما تتوافر تلك العقاقير في كل المستشفيات بأنحاء الجمهورية.

وأضاف "حداد"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "Ten"، أنه ومع استشعار المواطنين بالخطر لاقتراب فيروس كورونا منهم، حتى باتوا أكثر استنفارا في شراء العقاقير الخافضة للحرارة ومحفزات فيتامين سي، موضحا أن ذلك الأمر يعد كارثة حقيقية يجب الاهتمام بها على الصعيدين الطبي والإنساني لوجود عدد أكبر من مصابي فيروس كورونا خلال الوقت الراهن وهم الأكثر احتياجا في شراء تلك العقاقير غير المتوفرة حاليا: "لا داعي لتخزين الأدوية بالمنازل".

وأكد على أن الطعام الصحي والاهتمام بالخضروات والفواكة هو الأهم بالنسبة للأصحاء لتقوية جهازهم المناعي وخير سبيل للوقاية من الفيروس، مشيرا إلى أن فيروس كورونا لم تجد دول العالم عقارا مخصصا له، والسبيل الوحيد لعدم الإصابة أو الشفاء منه هو العمل على تقوية الجهاز المناعي.