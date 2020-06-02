شباب جنوب سيناء يطلقون حملة "هنصفر العداد" لمجابهة فيروس كورونا

أطلق شباب محافظة جنوب سيناء حملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد تحت شعار "هنصفر العداد"، بهدف توعية المواطنين بالإجراءات الاحترازية، ودعم الفرق الطبية، وعدم تسجيل أي حالات إيجابية بالفيروس.

وقال حميد سلمان أبو بريك أحد شباب الحملة، أنهم يسعون من خلال حملة "هنصفر العداد" إلى تشجيع الجمهور في كل مدن محافظة جنوب سيناء على الالتزام بالبقاء في المنازل، لتقليل عدد الإصابات بالفيروس حتى نصل تدريجيًا إلى صفر إصابات.

وأوضح "أبو بريك"، أن الحملة تتضمن توعية ونصائح للجمهور بضرورة الالتزام بالمنزل، وتجنب الاختلاط، واتباع الإجراءات الاحترازية لتجنب العدوى بالمرض أثناء شراء المنتجات الشخصية، ومناشدة أصحاب المحلات أو الأسواق أو الصيدليات أو سيارات النقل العام، بعدم السماح بالتزاحم، وعدم التعامل مع أي فرد غير ملتزم بالإجراءات الاحترازية، وأن يتعاون المجتمع السيناوي بكافة أطيافه، ومؤسساته التجارية و الحكومية، للوصول إلى الرقم صفر من الإصابات اليومية.

وأكد شاب الحملة أنهم يستهدفون أيضًا دعم الفريق الطبي بجنوب سيناء، تقديرًا لجهدهم ودورهم المحوري لتجاوز هذه الأزمة.