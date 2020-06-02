أستاذ مساعد بكلية "باريس ساكلاي" عن ذروة كورونا: تجاوزتها أوروبا

قال الدكتور محمد عصام، أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة "باريس ساكلاى"، إن أولى حالات الإصابة بفيروس كورونا في فرنسا كانت في شهر ديسمبر ولم يتم تسجيلها كأول حالة إصابة بفيروس كورونا، ولكن وبعد فحص الجثمان مؤخرا، اكتشف وفاته نتيجه المرض.

وأضاف "عصام"، خلال مداخله له عبر "سكاي بي" من فرنسا، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن فيروس كورونا قد بدأ في الظهور فجأة بفرنسا حتى زادت أعداد الإصابة به لأعداد قياسية لوجود الكثير من الجنسيات على الأراضي الفرنسية، بخلاف وجود 17 رحلة من يوميه من فرنسا إلى الصين، موضحا أن الحجر الصحىي في فرنسا قد بدأ يوم 17 مارس واستمر لـ11 مايو، بينما وصلت حالات الذروة خلال شهر إبريل لـ17 ألف حالة إصابة يوميا.

وأكد أنه وخلال الأسبوعين الماضيين بدأت الحكومة الفرنسية بفك الحظر تدريجيا مع الحفاظ على التدابير الاحترازية لفيروس كورونا وارتداء الكمامة لكل المواطنين وأصبح الوضع أكثر طمأنة بعدما قلت أعداد الإصابات من 17 ألف إلى 1000 حالة فقط يوميا، مشيرا إلى أن فرنسا قد عبرت مرحلة الذروة للفيروس مثل معظم باقي دول أوروبا عدا روسيا.