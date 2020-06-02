حملة إزالات موسعة بالسيدة زينب بقيادة وزير التنمية المحلية

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، إزالة كل الإشغالات الواقعة بنطاق سوق السقط وعدد من الاشغالات والمخالفات بمحيط مستشفى 57357 والمتمثلة في 3 محال أقيمت بالمخالفة، و29 موقعا لإشغال الطريق بالمخالفة للقانون.

وأزيل 14 سور مخالف يعلوه بعض الأعمال الحديدية بالتنسيق بين المحافظة وحي السيدة زينب وشرطة المرافق، علاوة على تنفيذ حملة لرفع المخلفات ورفع كفاءة الحالة العامة للنظافة بموقع السوق للحفاظ علي المظهر الحضاري.

جاء ذلك خلال جولة وزير التنمية المحلية، واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بمنطقة المدبح بحي السيدة زينب، لمتابعة إزالة سوق السقط وكل الإشغالات والمخالفات الموجودة في عدد من الشوارع المحيطة بمستشفى 57357، وشارع السلخانة، وحسن الأنور، وميدان السلخانة، وذلك بحضور المهندسة جيهان عبدالمنعم نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية، وعدد من قيادات المحافظة والوزارة.

ووجه شعراوي، بضرورة المتابعة الميدانية من نائبة المحافظ للمنطقة الجنوبية على تلك المنطقة بصورة دورية لضمان عدم عودة الإشغالات مرة أخرى للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمرضى والمترددين على المستشفى.

وأكد شعراوي، على ضرورة استكمال أعمال التطوير الجارية للمنطقة المحيطة بالمستشفى من رصف وإنارة وتشجير ليتناسب مع هذا أهمية المكان، وتكليف شركة المقاولون العرب باتخاذ اللازم نحو إعادة رصف الموقع واستعادة المظهر الحضاري له مع استبدال التالف من البردورات وإعادة تأهيلها.

وطالب وزير التنمية المحلية بضرورة المتابعة لعدم عودة الإشغالات وأي مخالفات مرة أخرى واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.