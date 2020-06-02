أستاذ بكلية "باريس ساكلاي": كورونا يؤثر على الجسد كله وليس الرئتين فقط

قال الدكتور محمد عصام، أستاذ مساعد بكلية العلوم جامعة "باريس ساكلاي"، إن فيروس كورونا قد تطور مؤخرا وأصبح يصيب الجسد كله مثل الكبد والكلى والقلب، وذلك بعدما كان يصيب الجهازالتنفسي وحده، وهو ما سبب اندهاشا وحيرة للعلماء حول العالم.

وأضاف "عصام"، خلال مداخله له عبر "سكاي بي" من فرنسا، ببرنامج "صباح الخير يا مصر" والذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أن التقارير الحديثة قد أثبتت وفاة 40% من مصابي فيروس كورونا نتيجة لسكتة قلبية، موضحا أن بعض المنشورات في الدوريات الطبية العالمية قد أوضحت تأثير خلايا الأوعية الدموية بفيروس كورونا ما يؤدي إلى تكوين جلطات صغيرة بالجسد مما يؤدي إلى الوفاة.

وأكد على أنه قد أثبت مؤخرا مساعدة بعض العقاقير على تقليل نسب إصابة تلك الأوعية الدموية بينما ثبت وجود أعراض جانبية أخرى لها، مشيرا إلى أن فيروس كورونا يعد مزيجا بين فيروس "ميرس" ومتلازمة الجهاز التنفسي للشرق الأوسط، وله عائلتان تمكنان له الانتقال من جسد الحيوان للإنسان، مثل الجمل أو الخفاش.