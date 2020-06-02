طبيبة متعافية من كورونا: مرض ملوش كتالوج

قالت الدكتورة شيرين إسماعيل، استشاري التخدير بمستشفى النجيلة، وإحدى المتعافيات من كورونا، إن المستشفى بدأت أولى عملياتها في إطار مكافحة فيروس كورونا بين المواطنين بعد استقبالهم للمرضى المصريين القادمين من مدينة "ووهان" الصينية في بدايات ظهور فيروس كورونا عالميا.

وأضافت "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج "8 الصبح"، والذي تقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية "DMC"، أن المستشفى وضعت بروتوكول يقضي بتغسيل المتوفى بفيروس كورونا في بداية مواجهة الجائحة وبشكل استباقي قبل حدوث حالات الوفاة، موضحة أن المستشفى توفر إحدى أطبائها لتغسيل الموتى من الرجال، وتطوعت هي لتغسيل المتوفين من السيدات بعدما تدربت على ذلك مسبقا.

وأكدت أنها أصيبت بفيروس كورونا، ووصفته بكونه "فيروس ملهوش كتالوج" بسبب استقبالها لعدد من المصريين القادمين من مدينة ووهان وأغلبهم من حملة الماجيستير والدكتوراه، مشيرة إلى أن فترة مرضها بفيروس كورونا قد أظهر معدن زملائها الأطباء الذين تحملوا مشقة عملها خلال فترة مرضها، بينما أصرت هي على استكمال مهام عملها: "أصريت إن لو حد احتاج مساعدتي هساعده".