رغم كورونا.. زحام بمنافذ صرف المعاشات والشهر العقاري في كفر الشيخ

شهدت مكاتب البريد بمدن وقرى كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، زحاما كبيرا بين أصحاب المعاشات الذين اصطفوا في طوابير وعلى المقاعد المخصصة أمام المكاتب لصرف معاشاتهم، رغم المخاوف من انتشار فيروس كورونا المستجد.

فيما تطوعت بعض مؤسسات المجتمع المدني، لتنظيم الصفوف وتوزيع الكمامات على المواطنين، ممن لا يرتدون الكمامة.

كما شهدت مكاتب الشهر العقاري ببعض المدن، زحاما من الراغبين في استخراج التوكيلات والوثائق.

وحرصت إدارات الشهر العقاري، على تنظيم المتواجدين وعلى وجود مسافات آمان بينهم، ومنع دخول عدم المتلزمين بالكمامات.

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، متابعته تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من فيروس كورونا، مشددا على رؤساء المراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية.