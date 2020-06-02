نائب محافظ سوهاج واللجنة المشكلة يتفقدون مستشفى سوهاج العام

تفقد الدكتور أحمد سامي القاضي، نائب محافظ سوهاج، مستشفى سوهاج العام ترافقه اللجنة المشكلة بقرار اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج للمرور على مستشفيات العزل.

وضمت كلا من الدكتور هاني جمعية وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، ومسئولي المتابعة والتفتيش، وعدد من القيادات التنفيذية والطبية بالمحافظة.

وقال القاضي، أن الجولة التفقدية للمستشفى جاءت بناء على توجيهات محافظ سوهاج، وتفقد نائب المحافظ عددا من أقسام المستشفي المختلفة ومنها الاستقبال والطواري، واطمئن على تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، حيث تم إدراج مستشفى سوهاج العام ضمن مستشفيات العزل لاستقبال حالات الإصابة ضمن 17 مستشفى أخرى على مستوى المحافظة طبقا لإعلان وزارة الصحة منذ ايام.