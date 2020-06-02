سلم الأطباء أقنعة غير مطابقة.. إحالة مسؤول مخازن حميات المنيا للتحقيق

أحال الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب محافظ المنيا، مسؤول المخازن بمستشفى الحميات للتحقيق، لتسليمه أقنعه طبية ووقائية للأطقم الطبية غير مطابقة للمواصفات.

كان نائب المحافظ أجرى جولة تفقدية بمستشفى الحميات والصدر بمدينة المنيا، ضمن أعمال اللجنة التي شكلها اللواء أسامه القاضي محافظ المنيا، تنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، للمرور على جميع المستشفيات التي تستقبل حالات الاشتباه بفيروس كورونا، وذلك لمتابعة سير العمل داخلها واتخاذ التدابير اللازمة وتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة، والدكتور محمد عارف مدير التفتيش الصيدلي بالمديرية، الدكتورة هبه لبيب مدير المكتب الفني، والدكتورة سهير رمضان مدير التمريض بالمديرية.

وتابع نائب المحافظ، خلال جولته التي بدأت في ساعة مبكرة من صباح اليوم، تواجد الأطقم الطبية والتمريض ومسؤولي المخازن، وتوافر المستلزمات الطبية والوقائية، والتي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددًا على توقيع عقوبات صارمة لمن يتقاعس عن العمل، خاصة خلال الفترة الراهنة.

ووجه نائب المحافظ، برفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، من خلال تقديم كافة اوجه الرعاية الطبية والصحية وحسن المعاملة للمرضي، مشيرًا إلى استمرار أعمال النظافة والتطهير والتعقيم بصفه دورية، مؤكدًا ضرورة تكاتف جميع الجهات للخروج من هذه الأزمة.

وأكد "أبوزيد"، أن هناك تكليفات مشددة من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، للمتابعة المستمرة للمستشفيات العامة والمركزية، والمستشفيات الجامعية، ومستشفى اليوم واحد ومستشفى التأمين الصحي، بكل مركز للوقوف على الاحتياجات الفعلية، ومدى توفير الإمكانيات، والخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وقد قرر محافظ المنيا، تشكيل لجان للمرور بصفة يومية على جميع المستشفيات، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية وإعداد تقارير يومية للوقوف على الحالة العامة للمستشفيات ومتابعة أوجه القصور والسلبيات للتعامل الفوري معها وحلها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن هناك تنسيق بين وزارة الصحة والسكان، والمحافظة بشكل مستمر لتوفير كافة المستلزمات الطبية والعلاجية لمرضى فيروس كورونا.