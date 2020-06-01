محافظ المنيا يوجه بتنظيم المواطنين أمام سجل مدني أبوقرقاص

وجه اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، العقيد محمد صلاح رئيس مركز أبوقرقاص، بمتابعة عملية تنظيم المواطنين أمام مكتب السجل المدني بالمركز، وذلك عقب ورود عدد من الشكاوى تفيد بوجود إزدحام وتكدس أمام المكتب.

تابع رئيس المركز تنظيم المواطنين، حفاظا على صحتهم وسلامتهم، ولمواجهة أي تزاحم أوتكدس تكدس وإزالة أسباب الشكوى مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وشهدت مدينة أبوقرقاص اليوم زحاما وتكدسا من المواطنين أمام مكتب السجل المدني، لاستخراج الأوراق الثبوتيه، وذلك بعد عودة العمل بالسجل بعد توقف دام فترة طويلة ضمن الإجراءات والتدابير الإحترازية والوقائية التي إتخذتها الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد "19".

وقال مسؤول بالوحدة المحلية إنه تمت متابعة الموقف والقضاء علي التجمعات وتذليل أي عقبات تواجه سير العمل وتنظيم المواطنين والحفاظ علي التباعد والمسافات الآمنة بينهم، منوها أن تم التدخل لمنع تجمعات ظهرت أمام فرع أحد البنوك بالمدينة صباح اليوم الإثنين.