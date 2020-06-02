"مياه المنيا" تصنع 20 بوابة تعقيم لمواجهة كورونا

أعلنت، اليوم، شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، نجاح فريقها الهندسي في تصنيع 20 بوابة تعقيم، لخدمة العاملين والمترددين على الشركة، وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيرس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وقال المهندس ياسر أحمد الشهاوي، رئيس مجلس إدارة الشركة، إنه سيتم تركيب هذه البوابات بالمبانى الإدارية لفروع الشركة ومراكز خدمة العملاء فى كافة أنحاء المحافظة كمرحلة أولى.

وأضاف "الشهاوي" أنه تم طباعة إرشادات خاصة بالاحتياطات المتبعة للوقاية من انتشار العدوى، وتم توزيع كمامات ومطهرات على العاملين داخل فروع الشركة، خاصة الأكثر تعاملًا منهم مع الجمهور، فضلًا عن إصدار كتاب دوري يمنع دخول أي مكان بالشركة دون ارتداء الكمامة.