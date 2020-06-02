محليات المنيا لا تنام.. تفض التجمعات وتقود حربا ضد اللاوعي ليلا ونهارا

عمل متواصل ومجهود لا ينقطع تبذله الوحدات المحلية في المنيا، منذ ظهور جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، التي جعلت غرف عملياتها تعمل على مدار الساعة ليل نهار، وتقود معركة ضد اللاوعي واللامباة، باتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية من بعض المواطنين من ناحية، ومواجهة المخالفين لقرارات الحظر، وغلق الأنشطة التجارية من ناحية أخرى.

9 مجالس محلية على مستوي المدن والمراكز، و57 على مستوى القرى، تبدأ عملها منذ بزوغ الفجر، ينهض موظفوها باكرا من أجل شن حملات لمواجهة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية، التي لا تتوقف نهارا، وبالليل يكون متابعة تنفيذ الإجراءات الوقائية والإحترازية، مثل غلق المحلات التجارية، ومنع إقامة أي أفراح أو عزاء أو مناسبات خاصة بالريف.

في يوم واحد، نجحت الوحدات المحلية في تنفيذ 15 حملة إزالة علي التعديات بكل أنحاء المحافظة، بجانب التدخل لمواجهة تجمعات ظهرت أمام بنوك ومكاتب بريد وسجلات مدنية، ومواقف سيارات ومحطات قطارات وسنترالات، وذلك بعد عودة عمل المنشآت الحكومية، وأيضا مواجهة تجمعات الشباب بالملاعب المفتوحة لممارسة كرة القدم، وكذا غلق المقاهي، التي تعمل في الخفاء بالريف وتحرير محاضر ضد المخالفين.

ولعل القضاء على الزحام في أثناء صرف المعاشات الشهرية والمتابعة اليومية لتطبيق حظر التجوال، وغلق جميع الأنشطة التجارية في المواعيد المقررة، أدى إلى ظهور إصابات محدودة بفيروس كورونا المستجد بمحافظة المنيا.

اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتابع يوميا جهود الوحدات المحلية في متابعة مدي الإلتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، ويشدد على المتابعة المستمرة للاطمئنان على الإلتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التنقل حفاظا على صحة المواطنين.

يشار أن إجمالي الحالات التي استقبلها مستشفى عزل ملوي، الذي تبلغ سعته 134 سريرا، منها 109 داخلي، و25 عناية مركزة، منذ افتتاحه في مطلع إبريل الماضي، تجاوزت الـ500 حالة، تماثل منهم 256 مريضا للشفاء، فيما يبلغ عدد الحالات المصابة المتواجدة حاليا بالمستشفى 135، أما إجمالي عدد الوفيات، منذ افتتاح المستشفى وصل إلى 22 حالة.