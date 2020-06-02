بصورتين على كتفه وظهره.. رانيا محمود ياسين تحتفل بعيد ميلاد والدها

احتفلت الفنانة رانيا محمود ياسين، بعيد ميلاد والدها الفنان الكبير محمود ياسين، وتمنت له دوام الصحة والعافية.

ونشرت رانيا صورة لها وهي طفلة بصحبة والدها، عبر حسابها الخاص على "إنستجرام" وعلقت عليها قائلة: "أبي وحبيبي الغالي أبي الذي عرفت معه الحب والعطاء والتفاني والكرم والحنان والصدق والاخلاص عرفت منك كل قيم الحق والخير والجمال.. ربنا يديك الصحة والعافية، كل سنه وأنت بخير وصحة وسعادة، ربنا يخليك لينا يا رب ويبارك فيك يا حبيبي ويحفظك ويديك الصحة والعافيه ودايما حسك في الدنيا بخير وصحة يارب كل سنة وأنت طيب، وعقبال مليون سنة يا قلبي الكلام فيك ما يخلصش بحبك يا أغلى الناس".

وعلقت الفنانة نادية الجندي على الصورة مهنئة الفنان محمود ياسين بعيد ميلاده: "فنان وإنسان لا يعوض ربنا يديله الصحة وكل سنة وهو طيب".

يذكر أن الفنانة رانيا محمود ياسين، شاركت في موسم دراما رمضان الماضي بمسلسل "فلانتينو" من بطولة عادل إمام وداليا البحيري ودلال عبدالعزيز، ورانيا فريد شوقي ووفاء صادق وحمدي الميرغني، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.