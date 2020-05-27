حسني شتا يحذف تعليقه بعد مهاجمة رانيا محمود ياسين لمقارنته بوالدها

اشتعلت أزمة بين الفنان حسني شتا والفنانة رانيا محمود ياسين، بعد أن شبه الجمهور شخصية مجدي المحامي داخل تفاصيل مسلسل "ليالينا 80"، بالفنان محمود ياسين، وجمع صور لهما سويا.

إلا أن الفنانة رانيا ياسين، حذرته من تلك المقارنة، لكنه تحدى حديثها ونشر صور جديدة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وعلق عليها، "أنا مش شبهه ومقولتش كده وهاجي جنبه إيه ده أستاذ كبير صنع تاريخه ووضع بصمته.. لكن أنا لسه في بداية مشواري، وراضي جدا بحب الناس وماشي في طريقي ومكمل".

إلا أن "شتا" حذف المنشور، واكتفى بوضع الصور فقط على حسابه الشخصي.

مسلسل "ليالينا 80"، بطولة كل من غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح، وإنتاج تامر مرسي.

وتدور أحداث في فترة الثمانينات، حيث ترصد الحياة الاجتماعية في هذه الفترة مع تصاعد الصراعات والأحداث طوال الحلقات .