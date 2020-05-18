حسني شتا لـ رانيا محمود ياسين: أنا مبقلدش حد

نشر الفنان حسني شتا، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ردًا على ما قالته الفنانة رانيا محمود ياسين، بشأن التشابه بين "شتا" ووالدها الفنان محمود ياسين.

وقال حسني شتا، "مش عارف فعلا هي بتحذرني ليه ومن إيه، ولو على التحذير يبقى توجهيه للجمهور اللي قال كده مش أنا".

وأضاف "شتا": "ثانيًا، احترامي وتبجيلي للفنان الكبير محمود ياسين بتاريخه الفني الكبير مفيش أي مقارنة لأن الأساتذة الكبار، أمثال محمود عبد العزيز وأحمد ذكي وعادل إمام ونور الشريف وغيرهم من نجومنا الكبار، لا يمكن إن ممثل أيًا كانت موهبته إنه يقارن نفسه بيهم لأنهم صنعوا تاريخهم الفني بالفعل".

واستطرد: "ثالثًًا أنا مبقلدش حد اللي شاف دوري في مسلسل أيوب أو الأب الروحي، أو أبو جبل، أو طلقة حظ أو فيلم اشتباك، أو طلق صناعي، أو غيرها من الأعمال هيلاحظ إني بحاول إن كل شخصية تكون مختلفة عن التانية في الملامح الداخلية والإطار النفسي والشكل والإطار المادي من ملابس وطبقة صوت وغيره".

وتابع: في مسلسل أيوب زي مابيقولوا كنت شبح وفي الأب الروحي هادي وانفعالاته داخلية، ومش أنا اللي بقول كده دي الناس اللي بتقيم وتحب وهفضل أجرب في كل شخصية بعملها لآخر عمري لأن دي متعة التمثيل إني أحاول أخلق شخصية من لحم ودم وكل مرة تكون مختلفة والتوفيق بالنجاح من عند ربنا ولو لم تصيب فعملت اللي عليا إني مش بستسهل وأعمل كل الحاجات شبه بعضها".

وقال "شتا"، دوري في مسلسل ليالينا، صادف حقبة زمنية قديمة واللبس وغيرها من تفاصيل العصر تتماس مع طبيعة وشكل أستاذنا محمود ياسين، وفيه شبه في الملامح خصوصًا مع تسريحة الشعر والسوالف واللبس طب إيه المشكلة بقي مش فاهم يا أستاذة رانيا ولكي مني كل التقدير".

وكانت الفنانة رانيا محمود ياسين، كتبت عبر حسابها بـ"فيسبوك": "عايزه أقول حاجة للممثلين اللي اسمه أحمد حسنين طلع النهاردة في البرنس، بيقولوا شبه عمر الشريف، والممثل حسني شتا بيقولوا شبه محمود ياسين طلع في مسلسل ليالينا، ونبي بطلوا تقولوا عليهم كده متخليهمش يعتمدوا على كده سيبهم يكونوا نفسهم لأن حكاية الشبه دي بتجيب نتيجة عكسية على فكرة حتى مع أبناء الفنانين اللي هما مضطرين يبقوا شبه أبائهم بحكم الجينات سبيهم يبقوا نفسهم".