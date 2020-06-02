في زمن الوباء.. كيفية التعامل مع مرضى الفشل الكلوي بوحدات الغسيل

إجراءات وقاية مختلفة تتبعها وحدات غسيل الكلى بالمستشفيات في الوقت الحالي، لحماية المرضى من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد إليهم لكونهم من الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس، ووفقًا لصندوق الكلى الأمريكي، إذا كان المريض يتلقى العلاج بالغسيل الكلوي ويعاني من مشاكل صحية أساسية، فربما يكون عرضة لخطر الإصابة بـ"كوفيد 19"، فكيف يتم تعقيم وحدات الغسيل الكلوي في زمن الوباء بخاصة في حال كان المريض مصاب أيضا بالفيروس المستجد.

في زمن الوباء الحالي، تتولى فرق مكافحة العدوى في وحدات الغسيل الكلوي في المستشفيات المحددة من قبل وزارة الصحة، التأكد من سلامة المرضى والأطقم الطبية، يجب أن يحرص كل من الأطباء والتمريض على ارتداء كل الواقيات الشخصية من ماسك وواقي وجه وبدلة واقية وقفازات اليد قبل الدخول إلى الوحدة وقبل التعامل مع أي مريض مصاب كورونا ويخضع للغسيل الكلوي، بحسب قول الدكتور محمد حمزة أخصائي مكافحة العدوى بأمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

جهاز الغسيل الكلوي يتم تطهيره خارجيا بمواد معينة تحددها الشركة المصنعة للجهاز نفسه بعد تواصل إدارة المستشفى معها لمعرفة المركبات المسموح استخدامها في تطهير الجهازة، وبحسب قول حمزة لـ"الوطن" في الغالب يتم استخدام مواد رباعية الأمونيا والكحول لتطهير الأجهزة جيدا أولا بأول بعد استخدامها في كل مرة.

دورات تطهير للجهاز من الداخل أيضا بعد كل مرة مع الحرص على تطهير الأسطح المجاورة للمريض

إلى جانب التطهير الخارجي لسطح الجهازة، تتم دورات تطهير للجهاز من الداخل أيضا بعد كل مرة، مع الحرص على تطهير الأسطح المجاورة للمريض كالكرسي الذي يجلس عليه والأرضيات وكل الأدوات المستخدمة لحماية المرضى والأطقم الطبية، توصي فرق مكافحة العدوى لغسل الأيدي للفرق الطبية بشكل مستمر.

وكما هو الحال في العادي من قبل أزمة فيروس كورونا، تستخدم أنبوبات أو وصلات نقل الدم المتصلة بذراع المريض إلى الجهاز مرة واحدة فقط، وبحسب وصف الدكتور محمد حمزة هي استعمال شخصي واحد فقط ويتم التخلص منها بعد ذلك بطريقة أمنة في سلة النفايات وتصنف ضمن النفايات الطبية الخطرة للتخلص منها خارج المستشفى بعد ذلك.

توصي فرق مكافحة العدوى مرضى الفشل الكلوي ومصابي كورونا في نفس الوقت، بالالتزام بالأدوية ومواعيد الجلسات وتناول الفيتامينات A ,C ,D، إلى جانب تنول الخضروات والفواكه والبروتينات والحديد وتقليل السكريات، مع الحرص على ارتداء الكمامة، بحسب قول أخصائي مكافحة العدوى.