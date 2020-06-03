التضامن: اليوم صرف معاشات أصحاب الشريحة الثانية

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، انتظام عملية صرف المعاشات للبطاقات الصادرة من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، من الصرافات الآلية "ATM"، التي بدأت منذ الاثنين الماضي ، الموافق الأول من يونيو؛ حيث بلغ إجمالي حركات الصرف 1.266 مليون حركة صرف بقيمة إجمالية تزيد على 1.321 مليار جنيه.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن الصرف سيبدأ اليوم الأربعاء، لأصحاب الشريحة الثانية، الذين يبلغ معاشهم أكثر من 1000 جنيه حتى 2000 جنيه، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف، وحتى غدا الخميس.

وأضافت، أنه تم اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لصرف معاشات شهر يونيو، لما يزيد عن 8.37 مليون صاحب معاش، بقيمة إجمالية تبلغ 15.28 مليار جنيه، حيث يبلغ إجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق منافذ صندوقي التأمين الاجتماعي 3.48 مليون مواطن، بقيمة إجمالية 4.91 مليار جنيه، وإجمالي عدد القائمين بالصرف عن طريق البريد 3.21 مليون مواطن، بقيمة إجمالية تقدر بـ5.91 مليار جنيه.

وفى السياق ذاته، أكدت الوزارة على توفيرها كل وسائل الحماية الطبية اللازمة من قفازات وأقنعة طبية ومواد مطهرة للعاملين بمنافذ الصرف وإدارة الأمن، وخدمة المواطنين، بالإضافة إلى تطهير كل هذه المنافذ بشكل دوري قبل البدء في عملية الصرف.

وتهيب الوزارة بالمواطنين، ضرورة الالتزام بالاجراءات الاحترازية الصحية، التي تؤكد عليها الدولة من حيث ارتداء الكمامات، وعدم التزاحم والالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.