منافذ الغربية تبدأ صرف المعاشات بإجراءات مشددة لمواجهة كورونا

شهدت شوارع وميادين محافظة الغربية، اليوم الاثنين، استمرار توافد آلاف المواطنين أمام مكاتب البريد والتأمينات الاجتماعية والبنوك وهم يرتدون الكمامات، لصرف المعاشات الشهرية.

ووجه الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية، الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الإقليم، بضرورة التنسيق مع رؤساء مجالس المدن والأحياء ووكلاء المديريات، بإلزام جميع الموظفين والمواطنين المترددين على المباني الحكومية بارتداء الكمامات للوقاية من أخطار "كوفيد 19".

كما شدد محافظ الغربية على تطبيق لوائح وقرارات مجلس الوزراء، بفرض الغرامات على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الوقائية، لتأمين حياة وأرواح المواطنين على مستوى المناطق والمؤسسات الخدمية طوال الفترة المقبلة.

فى المقابل، باشر المحاسب محمد متولي أبوسليم رئيس مجلس مركز ومدينة سمنود متابعة صرف المعاشات الشهرية للمواطنين بنطاق مكاتب البريد، للاطمئنان على جاهزيتها، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

كما وجه اللواء حاتم زين العابدين رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة، المهندس مجدي أبوالفتوح رئيس غرفة العمليات والطوارئ، بالتنسيق الكامل مع رئيسي حي أول وثان، لتيسير أي عقبات محتملة قد تواجه المواطنين أثناء انتظامهم فى الطوابير أمام البنوك ومكاتب البريد، ضمانًا لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية طوال الفترة الحالية.