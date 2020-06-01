محافظ الجيزة: رش وتطهير مقار صرف المعاشات والتأكد من ارتداء الكمامات

تابع اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مجهودات رش وتطهير مقار صرف المعاشات بمكاتب البريد وماكينات الصراف الآلي، حيث تم البدء فى صرف المعاشات من اليوم.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بإجراء أعمال التطهير والتعقيم الدورية بمكاتب البريد والأماكن المخصصة لصرف المعاشات، قبل وبعد تواجد المترددين عليها، مع مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المواطنين أثناء عملية الصرف، وتجهيز أماكن ومقاعد مناسبة للانتظار واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى.

وشدد راشد على التأكد من ارتداء جميع المواطنين المترددين على مقار الصرف للكمامات حفاظاً على سلامتهم، ولمجابهة فيروس كورونا، لافتا إلى أنه أقيمت خيام وكراسى أمام مكاتب البريد والمنافذ المخصصة لصرف المعاشات، وتم تزويدها بمندوب لمساعدة أرباب المعاشات وتيسير إجراءات صرف المعاش الخاص بهم، والتصدي لأي مشكلات تطرأ وحلها فورا.