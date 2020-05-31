خبير اقتصادي يشرح أسباب صعود سعر الدولار في مصر

عاود سعر الدولار الارتفاع مقابل الجنيه المصري، بعد عطلة البنوك في عيد الفطر، بقيمة 3 قروش في عدد كبير من البنوك، بداية تعاملاته الأسبوعية وفق آخر تحديث لمواقع البنوك وشركات الصرافة، بعد مكاسب 11 قرشا خلال أسبوع، ليصبح إجمالي ارتفاعاته 14 قرشاً.

ووصف شريف دلاور الخبير الاقتصادي، ارتفاع الدولار أمام الجنيه بالطبيعي، فى ظل الأزمة العالمية التي تجتاح العالم نتيجة فيروس كورونا، مبينا أن الدولة المصرية قد احتاطت لذلك جيداً من خلال قرض صندوق النقد الدولي وطرح السندات لتعزيز الاحتياطي النقدي، نافياً أننا نعاني من أزمة سعر صرف.

وأرجع أسباب الارتفاع إلى تراجع تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وإيرادات قناة السويس وعجز الموازنة وزيادة الإنفاق الحكومي وتراجع قطاعات عديدة من التصدير والاستثمار الأجنبي وتراجع السيولة وحصيلة الضرائب، وكلها تعتمد عليها الدولة كموارد نقدية.

وعن توقعات كسر الدولار حاجز 16جنيها، قال: "كلها متروكة لآلية العرض والطلب والعوامل المستجدة"، لافتا إلى أنه لا يوجد خبير في العالم استطاع أن يتوقع التراجع الكبير في سعر برميل البترول.