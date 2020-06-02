عاجل.. تأييد سجن المتهمين بقتل محمود البنا "شهيد الشهامة" في المنوفية 15 عاما

أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منذ قليل، الحكم الصادر في حق المتهمين بقتل الشاب محمود البنا ضمن أحداث القضية المعروفة إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، من محكمة أول درجة.

وأكد نضال مندور محامي المجني عليه محمود البنا لـ "الوطن"، أن المحكمة أيدت الحكم على المتهمين، حيث حصل الأول والثاني والثالث على الحكم بالسجن 15 عاما، فيما حصل المتهم الرابع على الحكم بالسجن 5 سنوات .

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، قد قضت بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح، والمتهم الثاني إسلام عواد، والثالث مصطفى محمد في القضية مقتل محمود البنا، بالسجن 15سنة، ومعاقبة المتهم إسلام البخ، بالسجن 5 سنوات.