تحويل معهد الكبد لعزل مصابي كورونا من العاملين بجامعة المنوفية

تابع الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، استعدادات تخصيص المبنى الجديد بمعهد الكبد ليكون مستشفى عزل صحي لمصابي فيروس كورونا من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين بجامعة المنوفية.

ووجه رئيس الجامعة بالتنسيق مع وزارة الصحة وكلية الطب والمستشفى الجامعي، لتوفير الأطقم الطبية المتخصصة، والأدوية اللازمة لعلاج الحالات المصابة، مؤكدًا أهمية تكاتف كافة الجهات المعنية لمواجهة الأزمة، والعمل كفريق عمل واحد قادر على مواجهة هذا التحدي الصعب.

ووجه "مبارك" الشكر لفريق جامعة المنوفية الطبي المشارك في العمل بمستشفى العزل بالباجور، بمناسبة انتهاء فترة تكليفهم بمستشفى العزل، وإرسال الدفعة الثانية لبدء العمل هناك.