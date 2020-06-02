مبادرة "شيزلونج": طرحت على الإنترنت لتخفيف مشكلات المواطنين النفسية

قال محمد علاء، المدير الإداري لمبادرة "شيزلونج"، إن مكوث عدد كبير من الأشخاص في منازلهم دون القيام بأنشطة جراء اجتياح فيروس كورونا لعدد كبير من دول العالم قد أدى إلى إصابة هؤلاء بمشكلات نفسية متعددة، ما دفعه إلى إطلاق مبادرة لمساعدتهم على ممارسة الأنشطة.

وأضاف "علاء" خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "صباح الورد" والمذاع على فضائية "TEN"، أن الحجر المنزلي قد أدى إلى وجود زيادات في العنف الأسري بمختلف الأسر، وظهور مشكلات متعددة وقصور ما بين أفراد الأسرة بعضهم البعض، موضحا أن مثل تلك المشكلات تؤدي إلى آثار سلبية تنعكس بدورها على الأفراد ونفسيتهم وتحتاج لتدخل المتخصصين للمساعدة.

وأكد أنه أطلق مبادرة لتوفير جلسات علاج نفسية للمواطنين عن طريق الإنترنت كونه الوسيلة الأكثر أمانا لمساعدة المواطنين للتخلص من آثار كورونا السلبية، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 15 ألف جلسة مجانية من خلال المبادرة وتفاعل فيها الكثير من المواطنين، كما جرى تخصيص 10% من أرباح التطبيق كتبرعات لمستشفيات العزل ومساعدة الأطقم الطبية.