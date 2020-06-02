"تضامن النواب" بعد الموافقة على ميزانيته: ندعم "القومي لذوي الإعاقة"

أكد الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب، إن المجلس القومي لذوي الإعاقة له دور في غاية الأهمية في دعمهم، مشيرا إلي أن البرلمان على استعداد لتقديم أي دعم لهم بما يمكنهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وسبق وأقر المجلس التشريعات اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، منذ قليل، والذي شهد اتخاذ كل الاجراءات الاحترازية والوقائية، من مسافات آمنة بين الضيوف، وتوفير كل أدوات التعقيم والوقاية، خصوصا بعد تزايد الأعداد المصابة بفيروس كورونا.

ووافقت لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الاعاقة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على مشروع موازنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة للعام المالي الجديد 2020/2021، والتي بلغت جملتها 23 مليونا و114 ألف جنيه، مقابل 16 مليون و197 ألف جنيه العام الجاري 2019/2020، بزيادة قدرها 7 ملايين جنيه.

وبلغت جملة الأجور وتعويضات العاملين بنحو 4 مليون و204 ألف جنية مقابل 4 ملايين و412 ألف جنيه العام الجاري، فيما قدر بند شراء السلع والخدمات بمليونين العام الجديد مقابل 2 مليون و175 ألف جنية العام الجاري 2019 - 2020.

كما قدرت مخصصات شراء الأصول غير المالية "الاستثمارات" للعام المالي الجديد 2020/2021 بـ16 مليونا و400 ألف جنيه، مقابل 9 ملايين جنيه العام الجارى.