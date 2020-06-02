أبرزها الشؤون الدستورية.. خطة عمل لجان البرلمان الأسبوع المقبل

تعقد عدد من لجان البرلمان اجتماعاتها الأسبوع المقبل، لمناقشة عددا من الموضوعات، بالتزامن مع عقد الجلسات البرلمانية، برئاسة الدكتور علي عبدالعال.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعا لمناقشة المطالب المقدمة من بعض الوزارات لزيادة اعتمادتها المالية، في ضوء الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجديد 2020- 2021.

كما تناقش لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، الموازنات الخاصة بوزارة العدل والشهر العقارى، الهيئات القضائية للعام المالى الجديد.

وتناقش لجنة الثقافة والأثار والإعلام بالمجلس، مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن "صندوق السياحة والآثار".

يعد هذا المشروع، هو الأول لتنظيم عمل وزارة السياحة والآثار، بعد قرار رئيس الجمهورية بدمجهما.

ويأتى الهدف من إنشاء الصندوق الجديد، إلى دعم وتنمية وتنشيط السياحة وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وكذلك تطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية، للنهوض بالإرث الحضاري المصري الفريد، والحفاظ عليه للأجيال القادمة والارتقاء بمنظومة السياحة بالدولة.

ويتضمن المشروع الجديد، إنشاء صندوق يُسمى "صندوق السياحة والآثار"، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشؤون السياحة والآثار.