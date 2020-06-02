محافظ الجيزة: دعم كامل للأطقم الطبية لأداء واجبها

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، مستشفى العجوزة، للتأكد من تقديم الرعاية الصحية لمرضى فيروس كورونا.

وأكد المحافظ على تقديم الدعم الكامل للأطقم الطبية لأداء واجبها على أكمل وجه فيما أعلنت محافظة الجيزة أنه تم تخصيص رقم خط ساخن 16528 ضمن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء للرد على الاستفسارات المتعلقة بفيروس كورونا.

وخصصت محافظة الجيزة خطوط ساخنة لمتابعة استفسارات وشكاوى المواطنين بذات الشأن، وأرقام 114 الخاصة بغرفة عمليات محافظة الجيزة 35714170 الخاص بمديرية الشؤون الصحية بالجيزة للتسهيل على المواطنين.