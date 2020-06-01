محافظ الجيزة يتابع الزيارات الطبية لمصابي كورونا في العزل المنزلي

تابع اللواء احمد راشد محافظ الجيزة، حملات الزيارات المنزلية التى تنفذها مديرية الشئون الصحية بالمحافظة، للحالات المصابة بفيروس "كورونا المستجد"، من قبل الفرق الطبية بجميع الإدارات الصحية على مستوى المحافظة.

وكلف محافظ الجيزة بإجراء الكشف والاطمئنان على الحالة الصحية للحالات الإيجابية المصابة بفيروس كورونا والمخالطين لهم، مؤكدا على توزيع العلاج والوقايات الشخصية وإعطاء الإرشادات الخاصة بالعزل المنزلي.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن، حيث يتم تحديد موعد لأخذ المسحة بعد انتهاء فترة العزل المنزلي للحالات المصابة البسيطة، حيث ستكون أماكن أخذ المسحة داخل نطاق كل إدارة صحية، كما يتم التواصل تليفونيا مع الحالات على مدار 24 ساعة، وتقديم الخدمة والرعاية الصحية لهم عقب توفير الأدوية لهم.