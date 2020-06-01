نائب محافظ الجيزة يقود حملة مكبرة لرفع الإشغالات بالصف

قاد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، حملة مكبرة لرفع الإشغالات للمحال التجارية المخالفة لخطوط التنظيم بنطاق قريتي غمازة الصغرى والأقواز على طريق 21.

وخلال جولة برفقة المهندس خيري مرسي، رئيس مركز ومدينة الصف، تابع "الشهابي" سير العمل بالإدارات المختلفة للمصالح الحكومية، وللتأكد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها الدولة، ومنها ارتداء الموظفين والمواطنين للكمامات الواقية، والحفاظ على المسافات الأمنة.

وتفقد نائب المحافظ، مقر الوحدة المحلية لغمازة الصغرى، ومكتب التموين، ومكتب الشؤون الاجتماعية، ومقر الوحدة المحلية للأقواز، وبنك التنمية والائتمان الزراعي، والوحدة الصحية، ومكتب التموين لقرية الأقواز.

وأجرى "الشهابي" جولة تفقدية في مواقف سيارات الأجرة لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات للحد من انتشار فيروس كورونا.