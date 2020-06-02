"تعليم القليوبية" تعلن شروط التقدم الإليكتروني لرياض الأطفال

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية عن فتح باب التقدم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الحكومية والرسمية للغات للعام الدراسى 2020 / 2021 اعتبارا من أمس الاثنين وحتي الثلاثاء الموافق نهاية يونيو الجاري.

وأشار طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، إلى أنه بالنسبة لأولياء الأمور الراغبين في التقديم لمرحلة رياض الأطفال للمدارس الحكومية عربي يتم التسجيل من خلال ولي الأمر فقط وضرورة التأكد من إدخال الرقم القومى للطفل بكل دقة حتى يتم حساب سن الطفل الفعلى فى أول أكتوبر 2020 إلكترونيا والالتزام بالمربع السكنى لكل مدرسة، فيما عدا الأطفال الذين لهم اخوة بالمدرسة، وكذلك أبناء العاملين بالمدرسة دون التقييد بالمربع السكني ويتم تنسيقهم بنفس الشروط.

أوضح عجلان أنه عند التقديم يجب مراعاة أن الرقم القومى لا يكرر علما بأن الحد الأدنى للتقدم لرياض الأطفال أربع سنوات حتى 5 سنوات 29 يوم 11 شهرا فيما عدا ذلك يتم استبعاد الرقم القومي الذى تم تسجيله مشيرا إلى أن التقديم من خلال الرابط التالي:

https://qalubiaedu.org/apply/ar-apply.php

أضاف عجلان أن التقديم مرة واحدة فقط وعلى ولي الأمر طباعة إخطار التقديم لمراجعة المدرسة بهذا الاخطار و متابعة نتيجة التنسيق بعد الاعلان عن نتيجة التنسيق.

كانت المديرية أعلنت عن التقدم للمدارس الرسمية للغات في مرحلة رياض الاطفال عبر الكترونيا عبر الموقع:

https://qalubiaedu.org/apply/?fbclid=IwAR3KKDEzkM0FawgrAfVI0Cg54D91cxJyNMp1orbJ9w4L3IqWasSquVMq5hM

وأوضح بيان المديرية، أن التقديم يتم عن طريق ولي الأمر فقط وإدخال الرقم القومي للطفل وسن الطفل في أول اكتوبر 2020 مع ضرورة الالتزام بالمربع السكني المعتمد من قبل محافظ الاقليم والحد الادني للتقدم في سن الطفل 5 سنوات وحتي 5 سنوات و11 شهر و29 يوما ولا يمكن القبول بالتجريبات لمن هم اقل من السن.