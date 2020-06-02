"إعلام القليوبية" يصدر دليلا للحد من انتشار فيروس كورونا

بعد أن سجلت محافظة القليوبية المركز الثالث في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد محافظتى القاهرة والجيزة، وجه اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بضرورة الالتزام التام بالإجراءات الاحترازية الصارمة للحد من عدد الإصابات التي تزايدت بشكل ملحوظ مؤخرا.

أعلن ذلك الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية بالهيئة العامة للاستعلامات في بيان إعلامى صباح اليوم الثلاثاء مشيرا لعدم السماح لأي شخص بدخول المؤسسات الحكومية أو الأسواق أو المحلات أو المنشأت الخاصة أو البنوك بدون ارتداء الكمامة الواقية، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين في ظل الظروف الراهنة وتنفيذا للقرارات الرسمية الصادرة في هذا الشأن.

أضاف مدير الإعلام انه لن يتم السماح لأي شخص بالتواجد بجميع وسائل النقل الجماعي سواء العامة أو الخاصة أو المواقف التي تنطلق منها وإليها وسائل النقل الجماعي دون ارتداء الكمامات الواقية وتوقيع العقوبة على المخالفين، بالإضافة الى متابعة التزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرارات الغلق طبقاً للمواعيد المحددة للحظر وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة للحد من التجمعات واتباع إرشادات وزارة الصحة والسكان والاهتمام بأعمال النظافة الشخصية وتفعيل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنع إقامة الأسواق والفض الفوري لها مع معاقبة المخالفين لذلك، مع الدفع بعدد من المنافذ المتحركة لبيع الخضراوات والفاكهة واللحوم بأسعار مدعمة للمواطنين.

وأشار مدير عام إعلام القليوبية الى استمرار حملات التطهير بجميع المراكز والمدن والأحياء لمواجهة كورونا من خلال مديرية الصحة والمديرية الطب البيطرى ومنظمات المجتمع المدنى، الى جانب تنمية وعى المواطنين بأهمية الالتزام بالتعليمات والقرارات والاجراءات.