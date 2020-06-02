تضامن النواب تطالب بتغيير اسم "القومي لشؤون الإعاقة" بالموازنة العامة

قال الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، رئيس ائتلاف دعم مصر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اهتم بشكل غير مسبوق بذوي الإعاقة منذ فترة طويلة، وظهر ذلك خلال كل أشكال الدعم الذي مُنح لهم خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للعام المالي الجديد 2020/2021.

وأضاف القصبي، أن البرلمان قدم دعما تشريعيا أيضا لذوي الإعاقة، كان أبرزه الموافقة على قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر، والذي يعتبر تشريع تاريخي بكل المقايس لنحو لأكثر من 12 مليون من أبنائنا من ذوي الإعاقة.

وطالب القصبي، وزارة المالية بتعديل مسمى المجلس القومي لشؤون الإعاقة، ليكون المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وذلك في مشروع الموازنة، التزاما بالقانون رقم 11 لسنة 2019 والتي نصت المادة الثانية منه على أن يحل المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، محل المجلس القومي لشؤون الإعاقة المنشأ بقرار رئيس مجلس الوزراء، وتؤول إليه جميع حقوقه ويتحمل جميع التزامته.