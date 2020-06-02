تموين الأقصر تحرر 494 مخالفة خلال مايو الماضي

أعلن الدكتور تامر صلاح مختار، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم خلال شهر مايو الماضى إطلاق عدة حملات مكثفة لضبط المخالفات التموينية، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث أسفرت الحملات على مدار الـ30 يوماً الماضية عن تحرير 494 محضر ومخالفة تموينية متنوعة.

وأوضح صلاح، أنه تم خلال شهر مايو 2020 تحرير عدد 494 محضر ومخالفة، شملت بالمخابز عدد 268 مخالفه ما بين (نقص وزن – مواصفات – توقف وغلق – قائمه – ميزان – مواعيد – نظافة – سجلات – مخالفات اخري)، وفى الأسواق تحرير عدد 223 محضر ( عدم اعلان – شهادات صحية – ادارة بدون ترخيص – سلخانه – فواتير – مجهول المصدر – تجميع دقيق – ازيد من السعر – منتهي الصلاحية)، ومواد بترولية عدد 3 تجميع بنزين بأنواعه.