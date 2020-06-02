أحد أقارب "شهيد الشهامة" عن تأييد حبس المتهمين: واثقون في عدالة القضاء

أيدت محكمة جنح مستأنف الطفل والمنعقدة بمحكمة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منذ قليل، الحكم الصادر في حق المتهمين بقتل الشاب محمود البنا ضمن أحداث القضية المعروفة إعلاميا باسم "شهيد الشهامة"، من محكمة أول درجة.

وأكد نضال مندور محامي المجني عليه محمود البنا لـ "الوطن"، أن المحكمة أيدت الحكم على المتهمين، حيث حكم على الأول والثاني والثالث بالسجن 15 عاما، فيما حكم على المتهم الرابع بالسجن 5 سنوات.

الأحمدي عبدالغفار ابن عمة والد محمود البنا ورئيس مجلس إدارة مركز شباب تلا بالمنوفية، الذي كان يتلقى فيه المتهم بقتل شهيد الشهامة تدريبات رياضية، قال إنه استقبل قرار تأييد الحكم الصادر في حق المتهمين بنوع من الرضا ليقينه التام في عدالة القضاء المصري.

وأضاف عبد الغفار لـ"الوطن" في أول تعليق له بعد صدور الحكم، أن والد شهيد الشهامة ووالدته لايزالان في حالة حزن شديد رغم مرور أشهر كثيرة على الحادث، "كانا ينتظران الإعدام ولكن العائلة تعلم أن القضاء يحكم بما ينص عليه القانون، والقرار يهون على الأسرة حزنهم قليلا"، حسب تعبيره.

جدير بالذكر، أن محكمة جنايات الطفل بشبين الكوم، قد قضت بمعاقبة المتهم محمد أشرف راجح، والمتهم الثاني إسلام عواد، والثالث مصطفى محمد في القضية مقتل محمود البنا، بالسجن 15 عاما، ومعاقبة المتهم إسلام البخ، بالسجن 5 أعوام.

وتعود أحداث الواقعة إلى قيام المجني عليه محمود محمد البنا بمعاتبة القاتل محمد أشرف راجح نتيجة اعتدائه على فتاة في الشارع بالضرب، حيث تربص القاتل للمجني عليه بمعاونة 3 من أصدقائه، وهم "م.ا.ر" طالب بكلية التجارة جامعة السادات، و"ا.م.ع" طالب في الثانوي التجاري، و"م.ا" وشهرته "حماصة" طالب بالثانوي الزراعي، و"إ.إ.ا" صديق المتهم الرئيسي، وطعنه عدة طعنات نافذة بالبطن والوجه والفخذ.