المسماري: رصد سفينة شحن تركية غادرت من أسطنبول ووصلت مصراتة

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، إن الجيش الوطني رصد سفينة شحن تركية غادرت من إسطنبول ووصلت مصراتة تحمل آليات عسكرية، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف المسماري، أنه جرى رصد باخرة إيطالية اقتربت من السفينة التركية ولم تعترضها، مشيرا إلى أن حركة السفينة التركية تزامنت مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها.

وقال مصدر بالجيش الليبي لـ"الوطن"، إن السفينة مملوكة لشركة تركية باسم "CIRKIN"، والشركة مملوكة لتركيا منذ 2014، وغادرت من أسطنبول إلى ليبيا 20 - 21 مايو الماضي، ووصلت ميناء مصراته 28 مايو، في الـ 10:55 صباحا.

وأوضح المصدر، أن المريب أن تزامن حركة السفينة مع فرقاطات تركية كانت قريبة منها، كذلك رصد الموقع المختص علي موقع التدوينات القصيرة "تويتر" بتاريخ 29 مايو الماضي، بعد وصول السفينة بيوم مغردين يشكرون تركيا على إرسال "دبابات M60" ونشروا صورة للشحنة بالقرب من مصراته لشاحنة تحمل آلية عسكرية تبدوا دبابة.

من جانبه، أوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية لندن، أنه بالفعل كانت باخرة C17 قطرية قد تكون أيضا نقلت الشحنة من دبابات M60، كما رصدت باخرة إيطالية بالقرب من السفينة بمسافة 10NM، ولم تعترضها والسفينة ليست مشاركة في عملية إيريني الأوروبية.