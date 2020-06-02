وزير الطيران المدني لمجلس الوزارء : كله تمام

أكد الطيار محمد منار عنبه، وزير الطيران المدني، على أنه جرى تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية المطبقة عالميًا داخل المطارات المصرية، لمواجهة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تعليق رحلات الطيران إلى مصر منذ مارس الماضي.

وعرض محمد منار عنبه، خلال اجتماع مع رئيس الوزراء، اليوم الثلاثاء، الاستعدادات والإجراءات التي تم تنفيذها بالمطارات المختلفة، استعدادا لاستئناف حركة الطيران إلى المطارات المصرية في أي وقت، فور أن تعلن الحكومة المصرية عن ذلك، مؤكدًا على جاهزية المطارات المصرية لتشغيل الرحلات.

وقال وزير الطيران، إنه يتم حاليا تشغيل الطيران الداخلي بعدد من الرحلات بكفاءة عالية، خاصة بعد فتح السياحة الداخلية وتشغيل الفنادق وفقا للضوابط التي حددتها وزارتي السياحة والصحة، للسيطرة على تفشي الفيروس القاتل.

وأعلن مجلس الوزراء، في وقت سابق تعليق الرحلات الجوية إلى المطارات المصرية سواء القادم أو المغادر في 19 مارس الماضي، واستثنى قرار الحكومة 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة، حسبما أوصت به سلطة الطيران المدني المصري.