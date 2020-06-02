المجلس القومي لذوي الإعاقة: دربنا أكثر من ألف شاب لخوض المحليات

قال الدكتور أشرف مرعي، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، درب نحو 1612 شاب وشابة من ذوي الإعاقة لدعمهم في خوض انتخابات المحليات، بالتعاون مع وزارة الشباب.

وأضاف مرعي، أنه يشارك في دعم تسويق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال 18 معرض مع القوات المسلحة، ووجه مرعي الشكر إلى مجلس النواب على دوره خلال جائحة كورونا المستجد "كوفيد 19"، واستمرار انعقاده من أجل سن التشريعات الهامة لمواجهة الفيروس، بالإضافة إلى شكره الخاص للجنة التضامن الاجتماعي لدورها الفاعل والداعم للاشخاص ذوي الإعاقة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، على مشروع موازنة المجلس القومي لشؤون الإعاقة للعام المالي الجديد 2020/2021.