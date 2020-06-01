حفل غنائي بمستشفيات عزل الشرقية لرفع الروح المعنوية للمرضى

أقامت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الشرقية، حفلا غنائيا بمستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، ومستشفى العزل بالزقازيق، لرفع الروح المعنوية للمرضى.

أحيا الحفل الفنان خالد بيومي نقيب الموسيقيين بالشرقية، الذي تطوع بإحياء الحفل بفقرات فنية ووطنية، بدأها بأغنية خاصة للجيش الأبيض، تحت عنوان "تعظيم سلام جيش مصر الأبيض".

وعبر جميع الحضور عن سعادتهم البالغة بالدعم المعنوي المقدم بإستمرار لجميع المرضى، والفرق الطبية بالمحافظة، مؤكدين أن هذا الدعم يدفعهم لمواصلة العطاء بكل قوة وعزيمة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.