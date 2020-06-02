يصل إلى مليون جنيه.. قرض لأصحاب المشروعات الصغيرة المتضررين من كورونا

أعلنت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، عن تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر المتضررة "خاصة الصناعية وكثيفة العمالة" من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة "حدها الأقصى سنة" ليضمن استمرارية هذه المشروعات، ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج لحين تتخطى تلك الأزمة.

تفاصيل الحصول على القرض

- المبادرة تشمل كل المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى.

- يصل الحد الأقصى لهذا القرض إلى مليون جنيه.

- يتم توفير القرض لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة وتبعًا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

- أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز على "16733" أو زيارة فروع الجهاز بكافة محافظات الجمهورية.

طريقة الحصول على القرض

- الدخول على الصفحة الرسمية للجهاز من هنـــــــا.

- الضغط على "تسجيل البيانات".

- قم بتحميل وتوقيع طلب القرض والذي يتضمن البيانات الأساسية للعميل مثل اسم المنشأة ورقم بطاقة الرقم القومي للضامن وطبيعة النشاط والسجل التجاري ورقم الملف الضريبي.

- بعد ذلك قم بتسجيل بياناتك عن طريق إدخال الاسم والرقم القومي والعنوان ورقم التليفون وتحديد مبلغ القرض.

- بعد ذلك قم بتحميل المستندات وطلب القرض الموقع وهي:

1. استمارة الطلب.

2. كشف بعدد العمالة الفعلية الموجودة في المشروع والأجور الشهرية من واقع الدفاتر الشهرية للعميل.

3. إيصالات الكهرباء والغاز والمياه لفترة 6 شهور سابقة لتاريخ طلب الحصول على التمويل.

4. ما يفيد تقديم الإقرار الضريبي عن عام 2019.

5. البروتستو والإفلاس (من خلال إدارة الاستعلامات المركزية بالجهاز).

6. الاستعلام الإئتماني.

وأكدت نيفين جامع على أنّ هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة على مواجهة الأزمة وآثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلى الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني، وأيضًا حتى نحافظ على فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات.