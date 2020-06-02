بالأرقام.. خطوط ساخنة لتلقي شكاوى كورونا في سوهاج
كتب:
خالد الغويط
02:55 م | الثلاثاء 02 يونيو 2020
أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، على مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية، تنفيذًا لخطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 .
وأشار محافظ سوهاج، إلى تخصيص 3 خطوط ساخنة لتقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه.
وأضاف أن أرقام الطوارئ بمديرية الصحة بسوهاج، هي ( 4594270/093)، ورقم ( 4608073/093 ) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة والواتس آب ( 01126615766 )، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج (4608589/093) ورقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء.