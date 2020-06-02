بالأرقام.. خطوط ساخنة لتلقي شكاوى كورونا في سوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تشكيل لجان للمتابعة والتفتيش على جميع المستشفيات والمنشآت الصحية بالمحافظة، على مدار 24 ساعة بمشاركة ممثلين للجهات الرقابية والأمنية والصحية، تنفيذًا لخطة الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد – 19 .

وأشار محافظ سوهاج، إلى تخصيص 3 خطوط ساخنة لتقي شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم الخاصة بفيروس كورونا المستجد، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه.

وأضاف أن أرقام الطوارئ بمديرية الصحة بسوهاج، هي ( 4594270/093)، ورقم ( 4608073/093 ) الخاص بغرفة إدارة الكوارث والأزمات بالمحافظة، ورقم إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة والواتس آب ( 01126615766 )، بالإضافة إلى رقم غرفة الأزمات والطب الوقائي بمديرية الصحة بسوهاج (4608589/093) ورقم الشكاوى الحكومية (16528) التابع لمجلس الوزراء.