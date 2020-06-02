السودان يؤكد ثبات موقفه تجاه "سد النهضة": لم يتغير

قال المتحدث باسم الخارجية السودانية، إن موقف الخرطوم تجاه سد النهضة الإثيوبي "لم يتغير"، مضيفا أن موقفهم ثابت من ضرورة الحفاظ على مصالح مصر وإثيوبيا والسودان واستئناف مفاوضات سد النهض، بحسب ما أفادت به قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية السودانية، أن الأحداث الأخيرة على الحدود "السودانية - الإثيوبية"، لم تؤثر على رؤية الخرطوم بشأن سد النهضة.

كانت وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله، بعثت في وقت سابق، اليوم، برسالة إلى رئيس مجلس الأمن تضمنت شرحا لموقف السودان من التطورات المتصلة بمفاوضات سدّ النهضة، كما انطوت على تفصيل للمبادرة التي تبناها السودان مؤخراً وتمثلت في الإتصالات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، مع نظيريه في مصر وإثيوبيا، وتوجت بالموافقة على استئناف المفاوضات على مستوى وزراء الري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السودانية الرسمية "سونا".

وأكدت الرسالة موقف السودان المبدئي الذي التزم به طوال جولات المفاوضات والقائم على التفاوض بحسن نية، انطلاقاً من قناعة السودان بأهمية تأسيس قاعدة راسخة للتعاون بين الدول الثلاث تتأسس على تأمين مصالحها وانشغالاتها.

وشددت الرسالة على التزام السودان بقواعد القانون الدولي المنصوص عليها في إتفاقية الأمم المتحدة بشأن استخدام المجاري المائية الدولية في الأغراض غير الملاحية، وعلى رأسها الاستخدام المنصف والمعقول للمصادر المائية والإمتناع عن التسبب في أخطار جسيمة للدول الأخرى والتسوية السلمية للنزاعات.

وطلبت الرسالة من مجلس الأمن تشجيع كل الأطراف على الامتناع عن القيام بأي إجراءات أحادية قد تؤثر على السلم والأمن الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى دعم جهود السودان الهادفة لاستئناف التفاوض بحسن نية وصولاً لاتفاق شامل ومرضٍ لكل الأطراف.