اجتماعان لـ"خطة النواب" لإعداد التقرير النهائي للموازنة الجديدة

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور حسين عيسى اجتماعين يومي الأربعاء والخميس من الأسبوع المقبل، لإعداد التقرير النهائي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2020 - 2021 تمهيدا لمناقشته واقراره في النصف الثاني من شهر يونيو.

أكد المهندس ياسر عمر، وكيل اللجنة، على أن اللجنة حريصة على عقد اجتماعاتها نهاية الأسبوع المقبل، للانتهاء من كل القوانين العالقة لمناقشتها تحت قبة البرلمان، مشيرا إلى أن الأولوية ستكون لمناقشة الموازنة الجديدة، وإقرارها وفقا للمحددات الدستورية.

وقال في تصريح صحفي لـ "الوطن": "راعينا مناقشة الموازنات مع الوزارات المعنية بإدارة أزمة جائحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها المالية والتخطيط والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتربية والتعليم والتعليم الفني والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان"، مبينا أن اللجنة كانت قد تلقت بعض التوصيات من وزارات لزيادة اعتمادتها المالية في الموازنة الجديدة، وسيتم مراجعتها في ضوء الموازنة المتاحة للعام المالي الجديد.

وأوضح أن اللجنة ستواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد ليكون جاهز للعرض أمام البرلمان ويشمل مشروع القانون توحيد إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، ضريبة الدمغة، وأي ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق في جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وميكنتها، من خلال منظومة متكاملة بهدف زيادة الحصيلة الضريبية، ومكافحة التهرب الضريبي.