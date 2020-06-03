أسعار الخضروات اليوم الأربعاء 3-6-2020 في مصر

ترصد "الوطن" متوسط أسعار الخضروات في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم، الأربعاء 3 يونيو الحالي، والتي تنوعت بين الطماطم والبطاطس والخيار والجزر والبصل على النحو التالي:

الفلفل

وصل سعر كيلوجرام الفلفل الرومي إلى 5 جنيهات.

الفلفل الألوان

جاء سعر كيلوجرام الفلفل الألوان بـ20 جنيهًا.

الكوسة

وصل سعر الكيلوجرام من الكوسة إلى 5 جنيهات.

الخيار

بلغ سعر كيلوجرام الخيار 5 جنيهات.

الجزر

وصل سعر الجزر إلى 4 جنيهات للكيلوجرام.

البصل

بلغ سعر البصل الأحمر 4 جنيهات للكيلوجرام.

الباذنجان

وصل سعر كيلو الباذنجان الرومي إلى 3 جنيهات.

الليمون البلدي

تراوح سعر كيلوجرام الليمون البلدي 16 جنيهًا.

الثوم

بلغ متوسط سعر كيلوجرام الثوم 25 جنيها.

البطاطس

تراوح سعر كيلوجرام البطاطس من 2.5 إلى 3.5 جنيه.

الملوخية

وصل سعر كيلو جرام ملوخية إلى 5 جنيهات.

الطماطم

وصل سعر كيلو الطماطم إلى 6.5 جنيه.

ورق العنب

بلغ سعر كيلوجرام ورق العنب 20 جنيها.

الفاصوليا الخضراء

تراوح سعر كيلوجرام الفاصوليا الخضراء بين 5 إلى 6 جنيهات.