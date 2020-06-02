الوفد: نوفر الكمامات وأدوات التعقيم بأسعار مخفضة للمواطنين

أكد المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، على أن الحزب مستمر في مبادراته المجتمعية لدعم المواطنين في مواجهة فيروس كورونا وتوعيتهم بطرق الوقاية من المرض.

وأضاف أبوشقة لـ"الوطن"، أن الحزب يطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا من خلال التزام جميع العاملين به بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، ويتم تعقيم المكاتب بشكل مستمر والمتابعة الصحية للموظفين للتأكد على سلامتهم.

وتابع أن الحزب يقوم حاليا على مستوى المحافظات بتوفير الكمامات وأدوات التعقيم للمواطنين بأسعار مخفضة لتكون في متناول الجميع، وتقديم الدعم للمتضررين من الأزمة، في إطار دعم الحزب لجهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا.