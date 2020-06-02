البرلمان يوافق على 56 مليون جنيه ميزانية لـ"القومي لرعاية أسر الشهداء"

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، على موازنة المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين للعام المالي 2020 - 2021، بنحو 56 مليونا و20 ألف جنيه مقابل 33 مليونا و196 ألف جنيه، العام المالي الجاري، بزيادة قدرها 22.824 مليون جنيه.

واستعرض محمود جمال ممثل المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين، تفاصيل الرعاية الطبية والعلاجية التي تجرى بالتنسيق مع وزارة الصحة لرعاية أسر الشهداء والمصابين، ومنها 100 ألف و8 خطابات علاج، و4 حالات علاج في الخارج، وتوفير 90 كرسيا متحركا، وأجهزة تعويضية لـ280 حالة، وتوفير مصروفات دراسية لنحو 8 آلاف حالة، ومصروفات جامعية لـ7 آلاف طالب، و7 آلاف اشتراك في مترو الأنفاق، و4500 كارنيه نقل عام.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، خلال اجتماعها اليوم، لمناقشة مشروع موازنة المجلس القومي لرعاية الشهداء والمصابين.