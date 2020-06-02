الغربية تستعد لاستئناف النشاط الرياضي بمتابعة جاهزية الملاعب

طالب أحمد الوكيل، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، بتشكيل لجنتين لمتابعة الإدارات العشر الفرعية، ومتابعة جاهزية الملاعب استعدادًا لاستئناف النشاط الرياضي.

جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم، مع يسري الديب وكيل المديرية للشباب، والدكتور عبده أبو طالب وكيل المديرية للرياضة، حيث شدد "الوكيل" على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية تجاه أي مركز أو نادٍ داخل نطاق قطاعي الشباب والرياضة، فضلًا عن تجهيز نزل الشباب الخاصة بأماكن العزل في نطاق قطاع الشباب والرياضة وهي 6 مبان، مع استمرار غلق مراكز الشباب والأندية طبقاَ لقرار رئيس مجلس الوزراء.

وناقش الاجتماع عدم السماح بدخول العاملين والمترددين دون ارتداء الكمامة في كل المنشآت الرياضية، مع استمرار التعقيم للهيئات التابعة لكل إدارة فرعية بصفة يومية.