أخبار البنوك.. تعرف على المواعيد الجديدة لعمل البنوك المصرية من اليوم

تزامنًا مع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل مواعيد حظر حركة المواطنين على جميع الطرق اعتبارًا من الساعة 8 مساءً وحتى 5 صباحًا، بدأت البنوك المصرية اليوم، الثلاثاء، تطبيق قرار البنك المركزي بالمواعيد الجديدة.

مواعيد عمل البنوك الجديدة

وتقرر تعديل مواعيد العمل بالقطاع المصرفي لتصبح بالنسبة للجمهور من الساعة 8:30 صباحًا إلى الساعة 2 ظهرًا.

ونوّه البنك الأهلي المصري عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" إلى استقبال العملاء بفروع البنك بالمراكز التجارية وفروع الخدمة الالكترونية اعتبارًا من الساعة 9:30 صباحًا حتى الساعة 3 عصرًا.

وكانت البنوك عادت إلى العمل بعد إجازة عيد الفطر وفتحت أبوابها أمام الجمهور من الساعة 9:30 صباحًا وحتى الساعة 3 عصرًا، أما مواعيد للعاملين كانت من الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 4 عصرًا.

وتُلزم البنوك العملاء والمترددين على فروع البنوك بضرورة ارتداء قناع الوجه الطبي (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك.

وأشار اتحاد البنوك في وقت سابق إلى أنّ أي عميل غير ملتزم بارتداء الكمامة لن يدخل الفرع نهائيًا طبقًا للتعليمات المتفق عليها في البنوك، وذلك حرصًا على سلامة الموظفين وصحة العملاء من العدوى، على أن تكون الكمامة مسؤولية العميل والبنك ليس مطالب بتوفيرها له.